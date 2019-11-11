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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЧелябинцы проголосовали за строительство частного платного парка на берегу реки Миасс
11 ноября 201918:00

Челябинцы проголосовали за строительство частного платного парка на берегу реки Миасс

Челябинцы проголосовали за строительство частного платного парка на берегу реки Миасс.

Опрос проходил на портале «Активный житель74». Жителям предлагали решить, нужен ли городу платный парк. Почти 90% опрошенных положительно оценили инициативу частного инвестора. В ближайшее время на участке начнутся работы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Парк появится на территории между Краеведческим музеем и улицей Красной. Сейчас это место, которое называют Садом камней, заброшенно и нуждается в комплексном благоустройстве. На участке планируют разместить зоны для отдыха и занятия спортом. В проекте есть малые архитектурные формы, искусственные холмы и водные объекты.

Вдоль тропинок разместят разноплановые светильники, также установят декоративную подсветку крон деревьев и отдельных ландшафтных элементов. Парк будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением и станет зоной бесплатного Wi-Fi.

Проектом предусмотрено благоустройство набережной реки Миасс на всем протяжении парка — там появятся новые деревья, кустарники и газоны, скамейки и небольшие торговые точки с сувенирами, места для художников.

Вход на основную территорию парка сделают платным. Для отдельных групп населения будут действовать льготные тарифы.

Фото с сайта cheladmin.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

11.11.2019 г.

Челябинцы проголосовали за строительство частного платного парка на берегу реки Миасс

Челябинцы проголосовали за строительство частного платного парка на берегу реки Миасс

Челябинцы проголосовали за строительство частного платного парка на берегу реки Миасс

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