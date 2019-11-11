Челябинцы проголосовали за строительство частного платного парка на берегу реки Миасс.

Опрос проходил на портале «Активный житель74». Жителям предлагали решить, нужен ли городу платный парк. Почти 90% опрошенных положительно оценили инициативу частного инвестора. В ближайшее время на участке начнутся работы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Парк появится на территории между Краеведческим музеем и улицей Красной. Сейчас это место, которое называют Садом камней, заброшенно и нуждается в комплексном благоустройстве. На участке планируют разместить зоны для отдыха и занятия спортом. В проекте есть малые архитектурные формы, искусственные холмы и водные объекты.

Вдоль тропинок разместят разноплановые светильники, также установят декоративную подсветку крон деревьев и отдельных ландшафтных элементов. Парк будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением и станет зоной бесплатного Wi-Fi.

Проектом предусмотрено благоустройство набережной реки Миасс на всем протяжении парка — там появятся новые деревья, кустарники и газоны, скамейки и небольшие торговые точки с сувенирами, места для художников.

Вход на основную территорию парка сделают платным. Для отдельных групп населения будут действовать льготные тарифы.

Фото с сайта cheladmin.ru

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