Челябинцы проголосовали за строительство частного платного парка на берегу реки Миасс.

Лента новостей
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Власти Челябинска заявили о бесполезности борьбы с пылью из-за надвигающихся морозов11.11 18:16
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Челябинцы проголосовали за строительство частного платного парка на берегу реки Миасс11.11 18:00
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В челябинском ресторане начали готовить шаурму в вафельных стаканчиках11.11 17:49
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Собеседования с кандидатами на пост главного архитектора Челябинска будут транслировать в прямом эфире11.11 17:45
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Челябинские торговые сети ввели скидки в честь отставки Владимира Алейникова11.11 17:32