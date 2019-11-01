Челябинцы чаще жителей других городов заготавливают на зиму грибы и груши

«Яндекс» проанализировал запросы челябинцев по поиску рецептов зимних заготовок.

Безусловными лидерами зимних заготовок в Челябинске, как и во всей России, являются помидоры и огурцы — причем первые на Южном Урале популярнее последних. По сравнению с другими большими городами в Челябинске в 3,5 раза чаще интересуются рецептами компотов и варений из груш. Еще одна местная особенность — значительное количество запросов по соленьям из грибов: в основном это грузди и опята. По данным «Яндекса», оно превышает среднероссийский показатель в 2,5 раза.

Фото с сайта pixabay.com

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