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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЧелябинцы чаще жителей других городов заготавливают на зиму грибы и груши
01 ноября 201910:25

Челябинцы чаще жителей других городов заготавливают на зиму грибы и груши

«Яндекс» проанализировал запросы челябинцев по поиску рецептов зимних заготовок.

Безусловными лидерами зимних заготовок в Челябинске, как и во всей России, являются помидоры и огурцы — причем первые на Южном Урале популярнее последних. По сравнению с другими большими городами в Челябинске в 3,5 раза чаще интересуются рецептами компотов и варений из груш. Еще одна местная особенность — значительное количество запросов по соленьям из грибов: в основном это грузди и опята. По данным «Яндекса», оно превышает среднероссийский показатель в 2,5 раза.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

01.11.2019 г.

Челябинцы чаще жителей других городов заготавливают на зиму грибы и груши

Челябинцы чаще жителей других городов заготавливают на зиму грибы и груши

«Яндекс» проанализировал запросы челябинцев по поиску рецептов зимних заготовок

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