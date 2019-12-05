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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскЧелябинцев возмутили результаты ремонта сквера возле оперного театра
05 декабря 201918:20

Челябинцев возмутили результаты ремонта сквера возле оперного театра

Жители Челябинска сообщили о некачественном благоустройстве сквера на площади Ярославского.

На фотографиях, которые появились в интернете, видно, что швы между граниными камнями замазаны неаккуратно. Кроме того, состав штукатурки отличается по цвету от гранита. Глава Центрального района Виктор Ереклинцев рассказал 31tv.ru, что сейчас идет приемка работ.

«То, что там есть неровности, нужно учитывать, что работы производились принципиально по техзаданию старым гранитом, соответственно, достичь идеальной ровности по стыкам невозможно, но это и не предполагалось. То, что касается швов, которые не попадают в оттенок, замечания учтены подрядчиками», — приводит сайт его слова.

По словам Виктора Ереклинцева, подрядчику не заплатят до тех пор, пока стройнадзор не подпишет акт принятых работ. Сквер возле оперного театра ремонтирует компания «Атмосфера уюта». Подрядчик должен был завершить работы до 1 октября, однако сроки затянулись.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Моргулеса

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.12.2019 г.

Челябинцев возмутили результаты ремонта сквера возле оперного театра

Челябинцев возмутили результаты ремонта сквера возле оперного театра

Жители Челябинска сообщили о некачественном благоустройстве сквера на площади Ярославского

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