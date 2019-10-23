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«Эхо Москвы» в Челябинске
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23 октября 201915:08

Часть здания Теплотехнического института в Челябинске выставили на продажу

Дочка компании «Россети» продает помещения в здании Теплотехнического института.

Электронный аукцион состоится 8 ноября, заявки заканчивают принимать 1-го. Как сообщается на сайте организации «Недвижимость ИЦ ЕЭС», на торги выставили три помещения в доме №168 по проспекту Победы общей площадью около 4,5 тыс. квадратных метров и движимое имущество, в том числе системы пожарной сигнализации, вентиляции и освещения фасада. Все объекты продают единым лотом. Начальная стоимость — 123 млн рублей. Сумма задатка — 25 млн.

«Продавец гарантирует, что объекты продажи никому не проданы, не заложены, не являются предметом судебного разбирательства, не обременены правами третьих лиц, не находятся под арестом», — говорится в извещении об аукционе.

Имущество принадлежит компании «Недвижимость ИЦ ЕЭС» — дочернему обществу ПАО «Россети».

Фото с сайта cheladmin.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

23.10.2019 г.

Часть здания Теплотехнического института в Челябинске выставили на продажу

Часть здания Теплотехнического института в Челябинске выставили на продажу

Дочка компании «Россети» продает помещения в здании Теплотехнического института

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