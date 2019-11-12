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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскБывший кандидат в губернаторы оскорбил женщину на конкурсе по выборам главы Челябинска
12 ноября 201918:24

Бывший кандидат в губернаторы оскорбил женщину на конкурсе по выборам главы Челябинска

Пресс-секретарь гордумы Лариса Окунева написала заявление в полицию на активиста Александра Лебедева.

Скандал произошел во время собеседований с кандидатами на пост мэра Челябинска. Общественник Александр Лебедев пришел в пресс-центр без аккредитации в качестве журналиста. Лариса Окунева сообщила, что активист оскорбил ее нецензурными словами и мешал работе сотрудников СМИ.

«Александр Лебедев не был аккредитован на мероприятие, у него не было необходимых документов с собой. Кроме того, он своими действиями мешал работе других журналистов: громко кричал, мешал слушать трансляцию. Я уже молчу про то, что он меня оскорбил нецензурными словами. Везде, где появляется Александр под маской острого журналиста, происходят провокации и нарушается нормальный ход работы», — прокомментировала Лариса Окунева.

Сотрудники ЧОП выдворили Александра Лебедева из помещения. Активист вызвал в мэрию полицию и написал заявление о противодействии представителю СМИ. Лариса Окунева подала встречное заявление на оскорбления со стороны общественника.

Александр Лебедев выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора Челябинской области в 2019 году, но не смог предоставить необходимое число подписей.

Фото: Илья Бархатов / 74.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

12.11.2019 г.

Бывший кандидат в губернаторы оскорбил женщину на конкурсе по выборам главы Челябинска

Бывший кандидат в губернаторы оскорбил женщину на конкурсе по выборам главы Челябинска

Пресс-секретарь гордумы Лариса Окунева написала заявление в полицию на активиста Александра Лебедева

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