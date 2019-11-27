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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскБывшего замглавы Металлургического района осудили за взятку из-за нескошенной травы
27 ноября 201917:08

Бывшего замглавы Металлургического района осудили за взятку из-за нескошенной травы

Экс-заместителя главы Металлургического района Олега Спицына приговорили к условному сроку.

Олега Спицына признали виновным в получении взятки. Суд установил, что в мае 2018 года администрация района заключила с предпринимателем контракт на кошение газонов. Коммерсант заплатил Олегу Спицыну 17 тыс. 300 рублей, чтобы не прилагать усилия к работе. Еще 64 тыс. рублей предприниматель пообещал выплатить позже. Олег Спицын подписал акт, который содержал ложные сведения о выполнении работ.

Суд приговорил бывшего замглавы района к двум годам и девяти месяцам лишения свободы условно. С Олега Спицына взыскали сумму взятки в пользу государства.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

27.11.2019 г.

Бывшего замглавы Металлургического района осудили за взятку из-за нескошенной травы

Бывшего замглавы Металлургического района осудили за взятку из-за нескошенной травы

Экс-заместителя главы Металлургического района Олега Спицына приговорили к условному сроку

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