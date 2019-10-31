Бюджет Челябинской области увеличили на 4 млрд рублей из-за ремонта и строительства дорог

Депутаты Заксобрания одобрили изменения в областной бюджет на 2019-2021 годы.

Всего объем трансфертов из федерального бюджета вырос на 4 млрд 170 млн рублей. Почти вся эта сумма уйдет на реконструкцию дорог регионального и местного значения, подчеркнул спикер Заксобрания Владимир Мякуш. 80 млн рублей потратят на ремонт молодежного театра и театра кукол, столько же направят на развитие рынка газомоторного топлива.

За счет перераспределения средств областного бюджета 477 млн потратят на оплату труда педагогов детских садов, 100 млн — на расселение ветхоаварийного жилья и 89 млн рублей — на создание новых мест в учебных заведениях. Согласно уточненным параметрам, доходы областной казны составят 183 млрд рублей, расходы — приблизятся к 200 млрд. Бюджетный дефицит запланирован в 15,5 млрд рублей.

Фото с сайта zs74.ru

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