Броши из Чехии и запеченные с брусникой рябчики. В Челябинске проходит Всероссийская торговая ярмарка

На ярмарку в Челябинск привезли товары из других городов России и стран Европы и Азии.

Ярмарка открылась во дворце спорта «Юность» в четверг, 31 октября. Выставка размещена в двух залах. В первом продают одежду, обувь, постельное белье, очки и обувь. Челябинцы могут приобрести кофты из костромского льна, монгольского кашемира и ортопедическую обувь из Белоруссии. На удачу посетителям предлагают купить броши из Чехии в виде мышей — символа 2020 года.

Второй зал — продуктовый. В нем представлены мясные изделия из Белоруссии, камчатская рыба, алтайский, удмуртский и башкирский мед и сладости. Продукцию можно дегустировать. На выставке можно приобрести запеченные с брусникой рябчики, нерку, чавычу, щупальцы осьминога, чурчхелу, белый мед, полезный для иммунитета и фрукты и ягоды в йогуртовой глазури.

Ярмарка будет работать до 16:00 воскресенья, 3 ноября. В субботу выставка откроется в 10:00 и закроется в 19:00.