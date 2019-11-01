Броши из Чехии и запеченные с брусникой рябчики. В Челябинске проходит Всероссийская торговая ярмарка

Лента новостей
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Броши из Чехии и запеченные с брусникой рябчики. В Челябинске проходит Всероссийская торговая ярмарка01.11 17:55
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В Челябинской области с 2020 года предлагают ввести налог для самозанятых01.11 17:36
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Лев Владов отказался участвовать в конкурсе на должность главного архитектора Челябинска01.11 17:28
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Владелец РМК погасил ипотеку убитой Ксении Каторгиной, чей автомобиль продали в Челябинске01.11 16:25
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Бюджет Челябинской области на ближайшие годы. Куда пойдут деньги?01.11 16:17