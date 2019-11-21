Большинство школ области в следующем учебном году перейдут на пятидневку

С сентября 2020 года большинство южноуральских школьников будут учиться по пять дней в неделю.

Со следующего учебного года большинство школ Челябинской области переведут на пятидневную рабочую неделю. Первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что соответствующую задачу правительство поставило перед министерством образования региона. «Дети должны отдыхать. Мы все время говорим о физическом здоровье ребенка, но почти не говорим о психическом», — подчеркнула она.

Изменения коснутся и школьного питания. Так, со следующего года учащиеся начальных классов будут получат стакан молока, обогащенного витамином D. В части школ появятся овощные нарезки для перекуса в течение дня. «Чтобы дети во время перекусов ели не чипсы и конфеты, а морковку и яблоки, чтобы мы формировали культуру здорового питания с детства», — пояснила Ирина Гехт.

С переходом на учебу в одну смену пока существуют сложности из-за нехватки школ в регионе, признала Ирина Гехт. Наиболее остро этот вопрос стоит в Челябинске, Магнитогорске, Копейске и Сосновском районе. До конца этого года в регионе завершат строительство 14 новых школ и детских садов. Еще 26 объектов будут сданы в 2020-м.

Новые школы планируют оснащать регулируемыми партами, за которыми можно работать стоя. «Это борьба с гиподинамией, возможность сохранения осанки», — отметила первый вице-губернатор.

Фото с сайта pixabay.com

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