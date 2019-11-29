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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскБолее половины челябинцев стараются экономить электричество и воду
29 ноября 201910:21

Более половины челябинцев стараются экономить электричество и воду

Социологи челябинского филиала РАНХиГС спросили у горожан, следят ли они за потреблением энергоресурсов.

По данным опроса, каждый второй челябинец тщательно следит за расходом электричества, воды и газа: 55% ответили, что регулярно контролируют показатели счетчиков. Чаще остальных так делают люди старшего поколения, как правило — женщины.

Около четверти респондентов рассказали, что следят за энергопотреблением от случая к случаю. Совсем не экономят ресурсы 16% челябинцев. В основном это молодежь: студенты, самозанятые или безработные.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

29.11.2019 г.

Более половины челябинцев стараются экономить электричество и воду

Более половины челябинцев стараются экономить электричество и воду

Социологи челябинского филиала РАНХиГС спросили у горожан, следят ли они за потреблением энергоресурсов

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