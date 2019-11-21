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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскБолее 36% челябинцев считают, что в политике должно быть больше женщин, чем сейчас
21 ноября 201911:27

Более 36% челябинцев считают, что в политике должно быть больше женщин, чем сейчас

Социологи спросили у челябинцев, сколько женщин-руководителей должно быть в органах региональной и муниципальной власти.

Опрос провел челябинский филиал академии госслужбы. Поводом стало назначение Натальи Котовой на должность мэра Челябинска, которое состоялось во вторник, 19 ноября.

Свыше 36% респондентов считают, что в структурах власти должно быть больше женщин, чем сейчас. Чаще такой ответ давали горожане в возрасте старше 60 лет и женщины. Обратной позиции придерживаются около 15% опрошенных. По их мнению, в политике должно быть меньше женщин. В основном так отвечали мужчины и жители города в возрасте от 45 до 59 лет.

Более 22% респондентов заявили, что женщин-руководителей в органах региональной и муниципальной власти должно быть столько же, сколько и сейчас. Каждый четвертый опрошенный затруднился с ответом.

Фото с сайта www.chelduma.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

21.11.2019 г.

Более 36% челябинцев считают, что в политике должно быть больше женщин, чем сейчас

Более 36% челябинцев считают, что в политике должно быть больше женщин, чем сейчас

Социологи спросили у челябинцев, сколько женщин-руководителей должно быть в органах региональной и муниципальной власти

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