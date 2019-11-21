Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскБлогер из Великобритании в своем топ-5 худших городов России четырежды упомянул Челябинск
21 ноября 201918:13

Блогер из Великобритании в своем топ-5 худших городов России четырежды упомянул Челябинск

В Челябинске побывал британский видеоблогер Джонни Тикл.

Ролик в столице Южного Урала под названием Englishman in Chelyabinsk иностранец записал в ходе своего путешествия по Транссибирской магистрали. Джонни Тикл посетил ключевые достопримечательности в центре города: Кировку, Алое Поле, площадь Революции, парк Гагарина, набережную Миасса. Автор видео отметил, что в Челябинске очень индустриальная атмосфера, которая резко контрастирует с окружающей его природой.

«Челябинск, как я отметил в первые несколько часов пребывания здесь, — очень индустриальный город. Когда я подъезжал к городу на поезде, я увидел замечательные пейзажи, красивые озера и поля. Но центр очень индустриальный. Я уже посетил свыше 20 российских городов, в этом — подчеркнуто советская атмосфера, более советская, чем во многих других городах», — прокомментировал Джонни Тикл.

Всего блогер объехал более 50 населенных пунктов. 17 ноября в своем Twitter Джонни Тикл опубликовал списки лучших и худших городов России, где ему удалось побывать. Помимо двух столиц, больше всего британцу понравилось в Екатеринбурге. Красноярске и Хабаровске, также он особо отметил Сочи, Тюмень и Владивосток.

В списке из пяти аутсайдеров Челябинск занял первое, второе, третье и пятое места, четвертое занял Новосибирск.

Больше всего в южноуральской столице блогеру не понравилась безлюдная в субботний летний день Кировка. Также в комментариях к своему твиту Джонни Тикл подчеркнул, что Челябинск имеет множество недостатков, но природа в окружающей его области очень красивая. Поэтому если бы он сравнивал регионы, а не города, то списки были бы совсем другими, написал иностранец.

Видео: Jonny Tickle / youtube.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

новости и выпуски программ на эту тему:

10 июля 2019 15:31 Наталья Котова: «Официального подтверждения слухам о переносе саммитов ШОС и БРИКС нет»
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial