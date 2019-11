Блогер из Великобритании в своем топ-5 худших городов России четырежды упомянул Челябинск

В Челябинске побывал британский видеоблогер Джонни Тикл.

Ролик в столице Южного Урала под названием Englishman in Chelyabinsk иностранец записал в ходе своего путешествия по Транссибирской магистрали. Джонни Тикл посетил ключевые достопримечательности в центре города: Кировку, Алое Поле, площадь Революции, парк Гагарина, набережную Миасса. Автор видео отметил, что в Челябинске очень индустриальная атмосфера, которая резко контрастирует с окружающей его природой.

«Челябинск, как я отметил в первые несколько часов пребывания здесь, — очень индустриальный город. Когда я подъезжал к городу на поезде, я увидел замечательные пейзажи, красивые озера и поля. Но центр очень индустриальный. Я уже посетил свыше 20 российских городов, в этом — подчеркнуто советская атмосфера, более советская, чем во многих других городах», — прокомментировал Джонни Тикл.

Всего блогер объехал более 50 населенных пунктов. 17 ноября в своем Twitter Джонни Тикл опубликовал списки лучших и худших городов России, где ему удалось побывать. Помимо двух столиц, больше всего британцу понравилось в Екатеринбурге. Красноярске и Хабаровске, также он особо отметил Сочи, Тюмень и Владивосток.

В списке из пяти аутсайдеров Челябинск занял первое, второе, третье и пятое места, четвертое занял Новосибирск.

After visiting 50+ Russian cities, this my top 5 list:



1. Moscow

2. Saint Petersburg

3. Ekaterinburg

4. Krasnoyarsk

5. Khabarovsk



Honourable mentions to Sochi, Tyumen and Vladivostok.



Bottom 5:



1. Chelyabinsk

2. Chelyabinsk

3. Chelyabinsk

4. Novosibirsk

5. Chelyabinsk