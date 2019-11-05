«Без нас нас женили?»: депутаты Заксобрания высказались по поводу кандидата на пост омбудсмена региона

Депутаты Законодательного собрания области обсудили кандидата на пост омбудсмена Антона Шарпилова.

Разговор о претенденте на пост уполномоченного по правам человека шел в эфире программы «Разворот» на «Челябинском эхе». Депутат Заксобрания Сергей Буяков рассказал, что видел Антона Шарпилова всего один раз — на заседании Общественной палаты. Отношение к нему пока не сформировалось, добавил он.

По мнению Сергея Буякова, кандидатуру на этот пост необходимо обсуждать с депутатами Законодательного собрания:

— Должно быть общественное обсуждение. Спросили бы нас, партии, представленные в областном парламенте, за которыми стоят избиратели.

— Или вы могли бы свою кандидатуру предложить…

— Конечно. По крайней мере, давайте обсуждать, а не то, что без нас нас женили, нам выставили и сказали: «Будет он». Может быть, это здорово, профессиональные качества не подлежат сомнению, но почему не обсуждается?

Депутат Заксобрания Ольга Мухометьярова отметила, что не знакома с Антоном Шарпиловым, и заявила о слабости аппарата уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

«Молодой и перспективный — как он будет разговаривать с органами прокуратуры? Если человек не занимался правозащитной деятельностью, ему будет крайне тяжело, потому что аппарат уполномоченного в Челябинской области в принципе слабый. Это касается всех уполномоченных. Я всегда говорю, что Сергей Николаевич (Сергей Буяков — прим. ред.), что мы собой в правозащитной части подменили структуры исполнительной власти, включая аппараты уполномоченных», — прокомментировала Ольга Мухометьярова.

О внесении кандидатуры Антона Шарпилова губернатор Алексей Текслер написал в пятницу, 1 ноября, на своей странице во «ВКонтакте». После этого южноуральцы стали обсуждать посты претендента в соцсетях. Среди публикаций неоднократно встречаются записи с положительным отношением к Сталину.

Антон Шарпилов — член Общественной палаты области, председатель регионального отделения «Поискового движения России», возглавляет структурное подразделение «Областного центра дополнительного образования детей».

Фото с сайта vk.com / Алексей Текслер

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