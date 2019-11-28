Автовокзалы Челябинской области проверят на защищенность от террористов

На крупнейших автовокзалах региона в первом квартале 2020 года пройдут проверки.

С такой инициативой выступил начальник регионального управления МВД Андрей Сергеев. Он предложил в первом квартале 2020 года сформировать рабочую группу для проверки крупнейших автовокзалов на соответствие требованиям антитеррористической безопасности.

«Есть пробелы в работе автовокзалов, они выпадают из поля регулирования. Предписания и требования транспортной инспекции не выполняются, досмотровые мероприятия почти не проводятся. Мы контролируем весь пассажиропоток на железнодорожном и авиатранспорте, где билеты покупаются по паспортам, но на автобус билеты покупаются без паспортов», — подчеркнул Андрей Сергеев.

Кроме того, не на всех вокзалах работают системы видеонаблюдения, добавил он. Андрей Сергеев предложил выявленные недостатки и меры по их устранению вынести на обсуждение антитеррористической комиссии, разработать и утвердить паспорта безопасности объектов.

Фото с сайта cheladmin.ru

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