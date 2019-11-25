Автобусы-«гармошки» и электробусы: власти Челябинска рассказали о планах по обновлению общественного транспорта

В администрации Челябинска рассказали о планах по закупке вместительных автобусов.

Городские власти проанализировали пассажиропоток на маршруте № 64 и пришли к выводу, что в час пик нужно использовать более вместительные машины. Сейчас на этом маршруте работают 24 новых автобуса на газомоторном топливе. Власти Челябинска планируют закупить автобусы-«гармошки», чтобы решить проблему с нехваткой мест в час пик, сообщил начальник городского управления транспорта Максим Кичеев.

«Автобусы закупались по требованиям для маломобильных групп населения. Те шахты, которые идут вдоль сидений, не вмещают много людей. Изучая пассажиропоток на маршруте № 64, мы видим, что в некоторые временные рамки можно уже использовать автобусы не просто большого, а особо большого класса. Автобусы длиной более 12-14 метров, которые называют «гармошками». Раньше Ikarus такие ходили. В час пик будет возможность использовать именно такие автобусы. Думаю, что в дальнейшем при закупке подвижного состава нужно делать упор именно на такие автобусы», — считает Максим Кичеев.

По словам Максима Кичеева, закупить автобусы-«гармошки» намерены уже в следующем году по программе «Чистый воздух».

Троллейбусный парк пока обновлять не планируют, отметил руководитель «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко. По его словам, средний возраст электротранспорта, который выходит на городские дороги, составляет 20-23 года. Александр Павлюченко рассказал, что обсуждается вопрос закупки электробусов.

«В Москве очень много закупается электробусов. Мы с Максимом Кичеевым общались с представителями департамента транспорта Москвы. Нам сказали подождать два-три года. Они закупят электробусы, определят плюсы и минусы данной техники. Через два-три года цена будет ниже, подвижной состав технически доработают. Может быть, в ближайшее время будет рассматриваться вопрос и о закупке электробусов», — прокомментировал Александр Павлюченко.

Александр Павлюченко отметил, что у предприятия есть 47 подстанций, где можно будет подзаряжать электробусы.

Фото с сайта cheladmin.ru

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