Архитектурное будущее Челябинска. Обсуждаем с претендентами на пост главного архитектора города

В среду, 4 декабря, в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и 31 канале — управляющий партнер компании Escher Павел Крутолапов и директор архитектурной студии AXIO Кирилл Кугаевский.

Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира — 269 97 78.

Фото с сайта cheladmin.ru