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04 декабря 201912:34

Архитектурное будущее Челябинска

Архитектурное будущее Челябинска. Обсуждаем с претендентами на пост главного архитектора города

В среду, 4 декабря, в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и 31 канале — управляющий партнер компании Escher Павел Крутолапов и директор архитектурной студии AXIO Кирилл Кугаевский.

Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».  Телефон прямого эфира — 269 97 78. 

Фото с сайта cheladmin.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

04.12.2019 г.

Архитектурное будущее Челябинска

Архитектурное будущее Челябинска

В программе «Разбор полетов» — управляющий партнер компании Escher Павел Крутолапов и директор архитектурной студии AXIO Кирилл Кугаевский

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