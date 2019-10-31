Алексея Текслера просят разобраться с нелегальной добычей щебня в Советском районе, из-за которой задыхаются жители

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Бюджет Челябинской области увеличили на 4 млрд рублей из-за ремонта и строительства дорог31.10 17:30
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Алексея Текслера просят разобраться с нелегальной добычей щебня в Советском районе, из-за которой задыхаются жители31.10 16:54
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В Челябинской области до конца года закупят более 18 тыс. мусорных контейнеров31.10 16:41
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Они объявили бойкот плохой экологии и шумным офисам. Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — компания Sokol Fit31.10 16:15
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Из областного бюджета на обслуживание чиновников в VIP-залах аэропортов потратят 680 тыс. рублей31.10 15:37