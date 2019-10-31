Алексея Текслера просят разобраться с нелегальной добычей щебня в Советском районе, из-за которой задыхаются жители

Жители Советского района жалуются на шум и пыль при разработке карьера.

Речь идет о незаконной добыче щебня в поселке Федоровка, сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ. Местные жители уже несколько лет жалуются на пыль, которая попадает в воздух из-за работы камнедробильного комплекса. После нескольких прокурорских проверок предприниматели стали добывать щебень ночью. «Идут взрывные работы, создано производство по дроблению щебня фактически без пылеулавливания. Ночью от грохота невозможно уснуть», — рассказала владелица участка в СНТ «Полет-2» Тамара Сержантова.

В советское время разработку этого карьера остановили из-за повышенного радиационного фона. Однако в 2014 году работы возобновились. Согласно нормативам, предприятия нельзя располагать на расстоянии ближе трех метров от жилых и дачных поселков. От карьера до ближайших домов — менее 500 метров, сообщил корреспонденту «Челябинского эха» эксперт ОНФ в регионе Виталий Вороной.

«Производят взрывы. Жителям это мешает, потому что клубы пыли разносит на сотни метров. Жители от этого страдают. Видимо, определенные чиновники просто не выполняют свои должностные обязанности, потому что мы об этом говорим уже в течение двух лет, а в результате никого так и не наказали, насколько я знаю. Когда мы с полицией задерживали экскаватор, были результаты или нет — нам не сказали. Я думаю, что они продолжают, потому что им все сходит с рук. А может быть, кого-то наказали, поэтому они уже начали ночью работать», — прокомментировал Виталий Вороной.

Активисты ОНФ обратились к губернатору с просьбой разобраться с проблемой. Также общественники планируют провести ночной рейд.

Фото с сайта onf.ru

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