Алексей Текслер ушел на неделю в отпуск

Губернатор Алексей Текслер ушел в отпуск с понедельника, 28 октября.

Алексей Текслер будет отдыхать неделю. Исполняет обязанности губернатора его первый заместитель Виктор Мамин.

Также в отпуск ушел политический вице-губернатор Анатолий Векшин. Он будет отдыхать до 11 ноября.

Фото с сайта gubernator74.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.