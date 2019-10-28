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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскАлексей Текслер ушел на неделю в отпуск
28 октября 201914:52

Алексей Текслер ушел на неделю в отпуск

Губернатор Алексей Текслер ушел в отпуск с понедельника, 28 октября.

Алексей Текслер будет отдыхать неделю. Исполняет обязанности губернатора его первый заместитель Виктор Мамин.

Также в отпуск ушел политический вице-губернатор Анатолий Векшин. Он будет отдыхать до 11 ноября.

Фото с сайта gubernator74.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

28.10.2019 г.

Алексей Текслер ушел на неделю в отпуск

Алексей Текслер ушел на неделю в отпуск

Губернатор Алексей Текслер ушел в отпуск с понедельника, 28 октября

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