Алексей Текслер: туры для желающих посетить Южный Урал должны предлагать все крупные агентства

Сферу туризма в Челябинской области передали в компетенцию министерства экономразвития.

До этого вопросами развития туристической отрасли занималось министерство культуры. Как отметил на профильном совещании губернатор Алексей Текслер, сейчас сфера задержалась на «полосе разгона». Огромный туристический потенциал Южного Урала до сих пор не реализован, несмотря на большое количество исторических и природных памятников, промыслов-брендов и традиционных массовых мероприятий, сказал глава региона.

Для исправления ситуации следует развивать санаторно-гостиничную инфраструктуру, а также пользоваться тем, что уже есть в области. В числе примеров Алексей Текслер назвал новый терминал челябинского аэропорта, который недавно ввели в эксплуатацию. Губернатор поручил наладить связи с регионами, имеющими с Челябинском авиасообщение. «Чтобы во всех крупных туристических фирмах были турпакеты для желающих посетить Челябинскую область — от индивидуальных туров до массовых», — отметил Алексей Текслер.

Туристическая индустрия, по словам главы региона, должна стать точкой экономического роста. Но при этом необходимо взвешенно подойти к объемам турпотока. Алексей Текслер уточнил, что к природным богатствам Южного Урала надо относиться бережно и учитывать антропогенную нагрузку на них.

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