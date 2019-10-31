Алексей Текслер рассказал, что перед выборами ночами читал комментарии в Instagram

Губернатор Алексей Текслер назвал самые болевые точки региона.

В эфире телеканала «Россия-24» Алексей Текслер сообщил, что часто перенаправляет главам городов и районов и заместителям сообщения, которые видит в социальных сетях, например, в Instagram.

«Когда я открыл Instagram, то первые дни просто зачитывался, ночами не спал. Дальше, как обычно происходит, началась систематизация этих вопросов, их анализ. Из этого получилась программа, с которой я шел как кандидат в губернаторы. Сообщения из Instagram помогли определить маршруты первых выездов, когда я смотрел объекты. Знаменитый разворот, о котором сейчас любят говорить, происходил в том числе после анализа, в частности, Instagram и других обращений, которые ко мне приходят по линии обращений граждан», — подчеркнул Алексей Текслер.

По словам Алексея Текслера, систематизация вопросов помогла определить самые болевые точки региона. Первое — это здравоохранение. Второе — вопросы образования, например, нехватка мест в детсадах и школах. Также Алексей Текслер обозначил среди болевых точек проблемы с дорогами, газификацию сел, благоустройство и экологию.

Фото с сайта gubernator74.ru

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