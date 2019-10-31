Алексей Текслер рассказал, что перед выборами ночами читал комментарии в Instagram

Лента новостей
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Алексей Текслер рассказал, что перед выборами ночами читал комментарии в Instagram31.10 18:11
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На дорожников завели дело за некачественную уборку челябинских улиц от снега31.10 18:04
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Главе Верхнего Уфалея внесли представление из-за угроз отобрать детей у жильцов аварийного общежития31.10 17:33
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Бюджет Челябинской области увеличили на 4 млрд рублей из-за ремонта и строительства дорог31.10 17:30
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Алексея Текслера просят разобраться с нелегальной добычей щебня в Советском районе, из-за которой задыхаются жители31.10 16:54