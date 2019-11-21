Алексей Текслер призвал южноуральцев писать ему в Instagram жалобы на уборку дорог от снега

Губернатор Алексей Текслер предложил присылать ему в Instagram сообщения о нечищеных дорогах.

Такое предложение Алексей Текслер озвучил в среду, 20 ноября, на совещании с главами городов и районов области.

«Предлагаю жителям региона писать мне в Instagram с указанием конкретных адресов в городах и районах, где не будет убран снег и будут проблемы. Соответственно, будем разбираться. Обращаю внимание, что вся техника, все силы ответственных служб должны находится в режиме повышенной готовности», — подчеркнул Алексей Текслер.

Алексей Текслер добавил, что давал поручения штрафовать подрядчиков за некачественную работу. Также губернатор обратил внимание на несвоевременное решение проблем ЖКХ в ряде регионов.

В этом году шесть муниципалитетов не получили паспорта готовности к зиме. Это Златоуст, Троицк, Катав-Ивановск, Агаповский, Карталинский и Троицкий районы. Территории остались без паспортов из-за технических или организационных проблем, отметил Алексей Текслер.

Губернатор рассказал, что в его Instagram поступила жалоба от жителей Троицка на проблему с горячей водой в одном из жилых домов. Алексей Текслер попросил главу города Александра Виноградова прокомментировать ситуацию. По словам мэра Троицка, этот дом был общежитием, в 2017 году его перевели в жилые помещения. Автор жалобы до сих пор не оформил право собственности и не платит за услуги ЖКХ, сообщил Александр Виноградов.

«Данный заявитель с 2016 года не оформил на себя право собственности и соцнайма, не платит за жилищно-коммунальные услуги с 2011 года, когда получил ордер. Но это не дает нам право оставаться безучастными к этой ситуации. Мы приняли решение выделить бюджетные средства на оперативную замену бойлера, чтобы все жители были с горячей водой. Планируем это сделать в первой декаде декабря. Не позднее 15 декабря проблема с горячей водой будет решена», — пообещал Александр Виноградов.

На совещании Алексей Текслер поставил главам городов и районов задачу наладить прямой диалог с жителями, используя разные форматы общения.

Фото с сайта cheladmin.ru

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