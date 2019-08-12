Алексей Текслер поздравил южноуральцев с началом нового хоккейного сезона

Глава региона Алексей Текслер принял участие в «Трактор Open» и открытии Кубка губернатора.

С поздравлением Алексей Текслер обратился со сцены фестиваля «Трактор Open» в пятницу, 9 августа. Глава региона подчеркнул, что хоккей и клуб «Трактор» являются одними из символов региона.

«Хоккей – это символ Южного Урала. «Трактор» – это мощный бренд Челябинска, поэтому и болельщики, и клуб достойны большего. Новое руководство команды ставит самые высокие цели на сезон. Наша цель - это кубок и мы сделаем все, для того чтобы этой цели добиться! Сегодня здесь, на фестивале «Трактор Open», мы начинаем новую хоккейную жизнь! Друзья, я благодарю всех вас, болельщиков, спонсоров, партнеров команды за поддержку. Уверен, все вместе мы добъемся поставленной цели!», — заявил Алексей Текслер.

В субботу Алексей Текслер открыл турнир Кубка губернатора.

Кубок губернатора Челябинской области по хоккею проходит с 10 по 13 августа в ледовой арене «Трактор». Помимо челябинской команды, за приз борются магнитогорский «Металлург», череповецкая «Северсталь» и объединенная сборная из игроков данных клубов.

Фото с сайта gubernator74.ru