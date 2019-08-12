Алексей Текслер посетил парк «Плодушка» и осмотрел спортивные объекты Ленинского района

Руководитель области Алексей Текслер с инспекцией посетил социальные объекты Ленинского района.

Визит Текслера в Ленинский район состоялся в пятницу, 9 августа. Первым делом он посетил парк «Плодушка». В конце XIX века здесь располагалось подворье Одигитриевского женского монастыря. Послушницы основали фруктовый сад с редкими для Урала деревьями: остролистными кленами, абрикосами и маньчжурским орехом. Сейчас территория находится в запущенном состоянии.

Алексей Текслер отметил, что в парке нужно навести порядок, чтобы он стал территорией отдыха не только для жителей Ленинского района, но и всех челябинцев и гостей города.

В этом году на благоустройство «Плодушки» направили около 37 млн рублей по программе «Формирование комфортной городской среды». Деньги пойдут на формирование тропиночно-дорожной сети, установку лавочек и урн. По словам главы Ленинского района Александра Орла, оценить благоустройство парка можно будет в октябре.

«Мы второй год занимается территорией бывшего плодово-овощного питомника «Плодушка». В прошлом году мы занимались проектированием территории будущего парка. В настоящее время у нас есть эскизные проекты, рабочая документация для того, чтобы мы на этом месте начали строить, может быть, нескромно, но самое красивое место в Челябинске. В этом году мы провели санитарную очистку части территории, потому что она находилась в заброшенном состоянии. Сейчас занимаемся формированием и строительством основной сети прогулочных аллей и дорожек. В настоящее время запущены контракты. Срок исполнения — до 1 октября текущего года. Подрядчик работает. Пока отставания нет. Я уверен, что к 1 октября здесь будут уютные дорожки, по которым жители смогут гулять и наслаждаться красотой деревьев, которые растут в парке», — заявил Александр Орел.

Затем Алексей Текслер направился в горбольницу № 9. Медучреждение обслуживает 36 тыс. жителей района. Алексей Текслер направил горбольнице почти 4 млн рублей. На эти деньги закупят мебель, модернизируют колл-центр, оснастят регистратуру современными средствами, позволяющими использовать эффективно существующие программные сервисы. По словам главврача медучреждения, подготовлена проектно-сметная документация, работы проведут в сентябре-октябре этого года.

Во время поездки по Ленинскому району Алексей Текслер осмотрел спортивную инфраструктуру Ленинского района. Футбольное поле комплекса «Сигнал» находится в аварийном состоянии и требует замены, также необходимо обновить трибуны и навесы. Тренеры сообщили Алексею Текслеру о проблемах с принадлежностью имущественного комплекса. Глава региона отметил, что поможет разобраться в этой ситуации.

Кроме того, он осмотрел футбольное поле и хоккейный корт по улице Новороссийская, 63. Спортивные объекты находятся в запущенном состоянии. У района нет средств на реконструкцию. Также существует проблема с передачей земли стадиона из федеральной в муниципальную собственность.

Алексей Текслер поручил министру спорта Леониду Одеру разработать программу по восстановлению футбольных полей не только в Ленинском районе, но и в Челябинской области. Леонид Одер отметил, что у областной федерации футбола уже есть грамотная программа, на которую нужно опираться.

«Алексей Леонидович попросил дать ему программу, которая есть, кстати. В этом году региональная федерация футбола эту программу защитила. Там есть четкое понимание, что нам строить, как нужно развивать селекцию. Там грамотная программа. По ней будем двигаться. В ближайшее время представим все наши предложения на ближайшие года, где мы хотим еще построить. Это в основном там, где есть хорошие спортивные школы, тренерские кадры. В Челябинске, например, это стадион «Метар-спорт», который нужно делать, он убитый», — сказал Леонид Одер.

Также Алексей Текслер посетил дворец культуры завода металлоконструкций. В этом году в здание переехал челябинский театр современного танца. Дворец культуры не ремонтировали с 1989 года. Из-за этого сильно износились фасад и опалубка, протекает крыша. Руководитель учреждения Ольга Пона предложила создать на базе дворца культуры современный центр хореографии.

«Этот дворец мы хотим реанимировать, сделать здесь центр хореографического воспитания, чтобы дети, подростки, женщины, мужчины всех возрастов приходили сюда и занимались всеми движенческими техниками. Проводить уроки будут наши артисты. Это будет глобальная реновация этого здания, чтобы сделать это центром притяжения культуры для всех жителей Сельмаша», — рассказала Ольга Пона.

Фото с сайта gubernator74.ru

Алексей Текслер назвал эту идею интересной. Он поручил врио главы Челябинска Наталье Котовой подготовить предложения по развитию дворца культуры.

«Дайте предложения по комплексному развитию этой площадки. В первую очередь здесь должны быть детские коллективы, коллективы для местных жителей. Нужно выяснить, какую хореографическую программу можно предложить. Также важно развитие театра. Нужно скомпоновать на этой площадке несколько направлений. Будем помогать. Мне очень нравится, что мы говорим о развитии и у нас есть такой замечательный коллектив, а у него есть серьезные планы, мы должны им соответствовать», — прокомментировал Алексей Текслер.

В конце поездки глава региона посетил НПО «Электромашина», ознакомился с деятельностью предприятия и его продукцией, а также пообщался с рабочими.