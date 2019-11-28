Алексей Текслер поручил разработать меры для рекультивации заброшенных шахт Челябинского угольного бассейна

Губернатор подключил минэнерго к решению проблем с шахтами в Копейске.

Речь идет о подтоплениях частного сектора и эндогенных пожарах, которые возникают на выработанных шахтах.

«Более века назад в заболоченной местности под Челябинском начали добывать уголь, постоянно откачивая воду. В двухтысячных годах компания «Челябинскуголь» обанкротилась, шахты не были технически ликвидированы и с годами начали затапливаться. Есть подтопления и провалы грунта. За последние 10-12 лет проводились отдельные исследования, которые не могли дать точной картины происходящего на закрытых шахтах. Отсутствие комплексного изучения проблемы и, как следствие, детальной оценки текущей ситуации и перспектив ее развития привело к тому, что сегодня нет научно обоснованной оценки рисков текущего положения дел», — констатировал губернатор Алексей Текслер.

Ранее он поручил возобновить откачку воды на бывшей шахте «Красная горнячка». Благодаря этому удалось понизить уровень воды на 3,5 метра, перестало затапливать подвальные помещения и погреба жителей нескольких поселков.

Также правительство региона и Копейск вынуждены постоянно решать проблему возгорания хвостохранилищ выработанных шахт. В феврале пожары потушены, но сейчас появились новые очаги. Алексей Текслер считает, что для решения этого вопроса нужна федеральная поддержка. Оценивать риски и разрабатывать технические мероприятия власти области будут совместно с министерством энергетики России.

По поручению губернатора будет организована совместная рабочая группа, куда войдут представители регионального правительства, минэнерго и экспертного сообщества.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Челябинской области

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