Алексей Текслер назначил Ирину Буторину министром социальных отношений

Губернатор Челябинской области подписал постановления о назначении двух министров.

Министром социальных отношений стала Ирина Буторина. Соответствующее постановление подписал Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе главы региона. Ранее Ирина Буторина занимала должность уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области.

Также Алексей Текслер назначил министра дорожного хозяйства. Им стал Алексей Нечаев, который до этого исполнял обязанности руководителя ведомства.

Фото с сайта gubernator74.ru

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