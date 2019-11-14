Алексей Текслер: Челябинской области ежегодно требуется 500 новых врачей

Губернатор Челябинской области поставил задачи по развитию первичного звена здравоохранения.

Вопросы развития Алексей Текслер обсудил на совещании с членами правительства. Одной из ключевых проблем здравоохранения региона губернатор назвал дефицит медперсонала.

«Нам сегодня не хватает порядка 2 тыс. врачей, и ежегодно мы должны 400-500 человек привлекать в наши учреждения, чтобы решить проблему нехватки кадров», — подчеркнул глава региона.

Для преодоления дефицита губернатор призвал максимально мобилизовать студентов на работу в профессии и задействовать для этого все возможности профильного вуза — Южно-Уральского государственного медицинского университета.

Также Алексей Текслер акцентировал внимание своих заместителей и руководителей ведомств на строительстве фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. К концу года в территориях откроют в общей сложности 24 новых ФАПа, а к 2024 году количество построенных пунктов должно достигнуть сотни. Предпочтение будут отдавать современным быстровозводимым конструкциям модульного типа. Также к 2021 году область закупит 17 мобильных медицинских комплексов для оказания помощи жителям сельской местности.

Еще одной важной задачей губернатор назвал снижение в регионе смертности. При правительстве области создан специальный экспертный совет с профильными группами: по онкологии, кардиологии, первичной помощи, детской смертности. Новый орган призван способствовать более эффективному выполнению нацпроекта «Здравоохранение» и повышению средней продолжительности жизни ни Южном Урале.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

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