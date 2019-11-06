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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскАлександр Бастрыкин потребовал помочь найти работу незрячему массажисту из Челябинска
06 ноября 201910:57

Александр Бастрыкин потребовал помочь найти работу незрячему массажисту из Челябинска

Челябинские следователи помогут с трудоустройством инвалиду по зрению, который четыре года не может найти работу.

Региональное управление СК поможет найти работу незрячему челябинцу. Такое поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщают СМИ, работодатели необоснованно отказывались принимать на работу 29-летнего инвалида по зрению. Мужчина окончил колледж по специальности «массажист». Челябинец четыре года ищет работу, чтобы обеспечивать жену и маленького ребенка, однако в трудоустройстве ему отказывают.

Фото с сайта sledcom.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

06.11.2019 г.

Александр Бастрыкин потребовал помочь найти работу незрячему массажисту из Челябинска

Александр Бастрыкин потребовал помочь найти работу незрячему массажисту из Челябинска

Челябинские следователи помогут с трудоустройством инвалиду по зрению, который четыре года не может найти работу

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