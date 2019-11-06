Александр Бастрыкин потребовал помочь найти работу незрячему массажисту из Челябинска

Челябинские следователи помогут с трудоустройством инвалиду по зрению, который четыре года не может найти работу.

Региональное управление СК поможет найти работу незрячему челябинцу. Такое поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщают СМИ, работодатели необоснованно отказывались принимать на работу 29-летнего инвалида по зрению. Мужчина окончил колледж по специальности «массажист». Челябинец четыре года ищет работу, чтобы обеспечивать жену и маленького ребенка, однако в трудоустройстве ему отказывают.

Фото с сайта sledcom.ru

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