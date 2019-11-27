Активисты ОНФ отправили в прокуратуру жалобу на вырубку деревьев в районе озера Еловое

Общественники зафиксировали нарушения в работе лесорубов в Чебаркульском районе.

Нарушения обнаружили в ходе мониторинга в реликтовом лесу рядом с санаторием «Сосновая горка» на озере Еловое. Рабочие, которые рубят деревья на участке, не смогли предоставить разрешение на снос зеленых насаждений. Также отсутствовали деляночные столбы, устанавливающие границы для проведения работ.

Кроме того, лесники сжигали пни, стволы и ветки рядом с живыми деревьями, рассказал эксперт Народного фронта в Челябинской области Виталий Вороной.

«Деляночных столбов нам не показали нигде. На одной из рубок документов нет. Порубочные остатки местами валяются прям с колесами уже. Жгут эти остатки среди деревьев, там костер высотой метров пять, а рядом деревья живые. Стоит реликтовый лес, рекреационная зона, куда все люди едут отдыхать. С одной стороны озеро, а с другой — сосновый бор. Тут же все пилится, на «Урале» они ездят, деревья живые цепляют. Практически в городе Чебаркуле пилят так, как будто последний день люди живут», — прокомментировал Виталий Вороной.

Активисты ОНФ сообщили о нарушениях в региональную прокуратуру и главное управление лесами Челябинской области.

Ранее жители региона пожаловались на массовую вырубку сосен возле озер Кисегач и Малый Теренкуль. Южноуральцы обратились к губернатору Алексею Текслеру с просьбой разобраться в проблеме. В главном управлении лесами объяснили, что участок очищают от засохших и старых деревьев.

Фото с сайта onf.ru

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