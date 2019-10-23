Аффилированную с Борисом Дубровским фирму оштрафовали на 9,5 млн рублей за сговор на торгах по замене лифтов

Антимонопольная служба оштрафовала участников сговора на торгах по замене лифтов в многоэтажках Челябинска.

В апреле УФАС признало наличие антиконкурентного соглашения между регоператором капремонта и фирмой «Жилкомсервис». Торги по замене лифтов в 112 многоквартирных домах Челябинска проходили летом 2018 года. Стоимость контракта достигала 220 млн рублей.

На аукцион заявились шесть компаний, однако регоператор допустил только две. Это «Щербинский лифтостроительный завод», который впоследствии вообще не участвовал в торгах, и ООО «Жилкомсервис» — его владельцем на тот момент был Александр Дубровский, сын экс-главы региона Бориса Дубровского. Остальные участники тендера пожаловались в УФАС.

В ведомстве приняли решение оштрафовать «Жилкомсервис» за участие в сговоре на 9 млн 400 тыс. рублей, а регоператора капремонта — на 100 тыс. Обе структуры обратились в Арбитражный суд Челябинской области, чтобы обжаловать решение антимонопольного органа, сообщили в пресс-службе УФАС.

Фото с сайта gubernator74.ru

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