В прокуратуре сообщили о противодействии челябинских промышленников экологическому надзору

В прокуратуре Челябинской области состоялось заседание коллегии.

В ходе мероприятия областной прокурор Виталий Лопин обратил внимание на ряд проблем, с которыми сталкиваются надзорные органы в ходе своей деятельности. В их числе — препятствия, которые местные промышленники создают в сфере охраны окружающей среды.

«В ряде случаев мы сталкиваемся с явным противодействием либо непониманием руководителей предприятий, которые не идут на снижение выбросов и выделение денег на очистные сооружения. Но мы никому не позволим нарушать закон», — цитирует Виталия Лопина Znak.com.

О том, что промышленники мешают вести контроль, ранее заявляли и экологические активисты. Они сообщали, что в середине июля сотрудники ЧОП «Мечела» препятствовали работе общественного инспектора Росприроднадзора, который намеревался сделать замеры загрязнения с помощью квадрокоптера.

Руководитель прокуратуры области также отметил, что новая территориальная схема по обращению с отходами требует очередной корректировки. По его словам, в Челябинске продолжает оставаться сложной ситуация со стихийными свалками — надзорное ведомство за последние два месяца внесло 113 представлений разным учреждениям. Как подчеркнул Виталий Лопин, в сфере обращения с отходами требуется усилить работу со стороны минэкологии и местных администраций.

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com