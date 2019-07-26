Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
1
Эхо Москвы в Челябинске
26 июля 201910:53

В Ленинском районе автокран протаранил три маршрутки. Один человек погиб и семеро пострадали

В Челябинске произошло смертельное ДТП с участием нескольких маршрутных такси.

Авария произошла утром в пятницу, 26 июля, на пересечении улиц Барбюса и Дзержинского в сторону «Авроры» — сейчас там ведутся дорожные работы. Автокран врезался в автобус ПАЗ маршрута №66, а также повредил еще две машины маршрутов №92 и №218. По предварительным данным, на спуске с моста в Ленинский район у автокрана отказали тормоза.

Авария произошла утром в пятницу, 26 июля, на пересечении улиц Барбюса и Дзержинского в сторону «Авроры» — сейчас там ведутся дорожные работы. Автокран врезался в автобус ПАЗ маршрута №66, а также повредил еще две машины маршрутов №92 и №218.

В результате ДТП погиб один человек, еще семеро пострадали, сообщили «Челябинскому эху» в пресс-службе городской администрации. На месте работают экстренные службы, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. В госавтоинспекции пообщали прокоментировать обстоятельства аварии позднее.

В группе «Регион-74 | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» предположили, что на спуске с моста в Ленинский район у автокрана отказали тормоза.

Фото: vk.com/region_chelyaba

Лента новостей

В раздел новости
1
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

новости и выпуски программ на эту тему:

26 июля 2019 11:55 В челябинской ГИБДД сообщили о массовых проверках спецтехники и большегрузов после смертельного ДТП с автокраном
26 июля 2019 11:28 ЦИАН: самая большая квартира на вторичном рынке в Челябинске стоит 20 млн рублей
26 июля 2019 11:16 На Южном Урале усилили контроль за детскими палаточными лагерями после трагедии в Хабаровском крае
26 июля 2019 10:44 Челябинским автолюбителям разрешили предварительную запись в пункты оформления ДТП
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial