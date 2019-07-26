В Ленинском районе автокран протаранил три маршрутки. Один человек погиб и семеро пострадали

В Челябинске произошло смертельное ДТП с участием нескольких маршрутных такси.

Авария произошла утром в пятницу, 26 июля, на пересечении улиц Барбюса и Дзержинского в сторону «Авроры» — сейчас там ведутся дорожные работы. Автокран врезался в автобус ПАЗ маршрута №66, а также повредил еще две машины маршрутов №92 и №218. По предварительным данным, на спуске с моста в Ленинский район у автокрана отказали тормоза.

Авария произошла утром в пятницу, 26 июля, на пересечении улиц Барбюса и Дзержинского в сторону «Авроры» — сейчас там ведутся дорожные работы. Автокран врезался в автобус ПАЗ маршрута №66, а также повредил еще две машины маршрутов №92 и №218.

В результате ДТП погиб один человек, еще семеро пострадали, сообщили «Челябинскому эху» в пресс-службе городской администрации. На месте работают экстренные службы, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. В госавтоинспекции пообщали прокоментировать обстоятельства аварии позднее.

В группе «Регион-74 | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» предположили, что на спуске с моста в Ленинский район у автокрана отказали тормоза.

Фото: vk.com/region_chelyaba