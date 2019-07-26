В Ленинском районе автокран протаранил три маршрутки. Один человек погиб и семеро пострадали

Лента новостей
-
В челябинской ГИБДД сообщили о массовых проверках спецтехники и большегрузов после смертельного ДТП с автокраном26.07.11:55
-
ЦИАН: самая большая квартира на вторичном рынке в Челябинске стоит 20 млн рублей26.07.11:28
-
На Южном Урале усилили контроль за детскими палаточными лагерями после трагедии в Хабаровском крае26.07.11:16
-
В Ленинском районе автокран протаранил три маршрутки. Один человек погиб и семеро пострадали26.07.10:53
-
Челябинским автолюбителям разрешили предварительную запись в пункты оформления ДТП26.07.10:44