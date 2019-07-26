В Челябинской области стартовала выставка «День поля — 2019»

Глава региона Алексей Текслер открыл ежегодную сельскохозяйственную выставку «День поля — 2019».

Выставка проходит в поселке Тимирязевском Чебаркульского района. Открытие состоялось в четверг, 25 июля. В нем принял участие глава области Алексей Текслер. Он отметил, что в регионе активно развиваются все направления сельскохозяйственной деятельности.

«Сельское хозяйство развивается очень активно, причем все его направления — растениеводство, животноводство, переработка сельхозпродукции. Правительство области будет оказывать поддержку производителям сельхозтоваров. Сегодня эта поддержка превышает 4 млрд рублей. Мы будем наращивать. У нас очень амбициозные планы. Кроме роста объемов производства, стоит задача почти в три раза увеличить объем экспорта продукции по всем направлениям. У нас большие планы на животноводство, в том числе на молочное направление, где мы сегодня только 50% от потребностей производим. Мы обсуждали строительство новых молочных заводов, чтобы вся прибыль оставалась у производителей, это крайне важно», — подчеркнул Алексей Текслер.

Фото с сайта gubernator74.ru

Глава региона обсудил с производителями сельскохозяйственной спецтехники вопрос развития цифрового сельского хозяйства. «Соответствующая задача поставлена. За счет применения новых цифровых технологий в сельском хозяйстве мы можем на 15% и более повысить эффективность», — заявил Алексей Текслер. Он добавил, что в 2019 году в регионе должны закончить оцифровку всех полей.

На мероприятии южноуральские аграрии представили новинки сельскохозяйственного оборудования. В выставке задействовали более 120 единиц техники. Также участникам мероприятия продемонстрировали современные ветеринарные препараты и племенных сельскохозяйственных животных. Выставка завершится в пятницу.