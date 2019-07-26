Лента новостей
-
УФАС завело дело на мусорный полигон в Полетаево за двукратное завышение тарифов на размещение отходов26.07.15:08
-
В Челябинской области стартовала выставка «День поля — 2019»26.07.14:57
-
В прокуратуре сообщили о противодействии челябинских промышленников экологическому надзору26.07.14:49
-
«Центр коммунального сервиса» ответил УФАС по поводу вывоза отходов с субботников и из мусоропроводов26.07.14:41
-
Челябинское УФАС обязало регоператора вывозить отходы после субботников и из мусоропроводов26.07.14:32