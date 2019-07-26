В челябинской ГИБДД сообщили о массовых проверках спецтехники и большегрузов после смертельного ДТП с автокраном

В ГИБДД озвучили подробности смертельной аварии с автокраном и тремя маршрутками в Ленинском районе.

Авария, в которой погиб один человек и несколько пострадали, произошла в пятницу, 26 июля, примерно в 9 часов 10 минут недалеко от пересечения улиц Барбюса и Дзержинского. Автокран протаранил три маршрутных ПАЗа — №66, №92 и №218. МАЗ сбил человека на пешеходном переходе — от полученных травм он скончался на месте. Помощь оказали семерым пострадавшим из маршрутных такси, сообщил замначальника ГИБДД Челябинска Алексей Горшков.

В данный момент устанавливаются обстоятельства аварии. Одна из версий — у МАЗа на спуске с моста в Ленинский район отказали тормоза.

«Госавтоинспекция Челябинска осуществляет регулировочные действия, также начинаются повальные проверки спецтехники, большегрузного и грузового транспорта на предмет прохождения предрейсового медосмотра и технического осмотра транспортных средств», — приводит 74.ru слова Алексея Горшкова.

В месте, где произошла авария, ведутся дорожные работы.

Фото: vk.com/region_chelyaba