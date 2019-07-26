Лента новостей
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В Челябинске со скандалом прошли публичные слушания по проекту благоустройства у ТРК «Космос»26.07.14:28
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Алексей Текслер проконтролировал строительство социальных объектов в Чебаркульском районе26.07.14:20
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После аварии с автокраном в Челябинске запретили движение большегрузов в дневное время26.07.13:29
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В челябинской ГИБДД сообщили о массовых проверках спецтехники и большегрузов после смертельного ДТП с автокраном26.07.11:55
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ЦИАН: самая большая квартира на вторичном рынке в Челябинске стоит 20 млн рублей26.07.11:28