В Челябинске со скандалом прошли публичные слушания по проекту благоустройства у ТРК «Космос»

На публичных слушаниях представили проект благоустройства территории возле ТРК «Космос».

Публичные слушания состоялись в четверг, 25 июля. Проект по благоустройству презентовал представитель торгового комплекса. «Цель проекта планировки — привести благоустройство в норму. На момент начала проектирования на участке был стихийный рынок. Целью было показать его отсутствие на планировке. По ходу строительства собственникам ТРК удалось договориться с собственниками рынка, сейчас его нет», — отметил он. «То есть, все ваше благоустройство — это просто убрать рынок?», — возмутились жильцы соседних домов.

Они заявили, что не соблюдена санитарно-защитная зона от стен ТРК до границы участка, на котором стоит дом № 30 на улице Чичерина. «Она должна быть 50 метров. А по факту до дома всего 39,5 метра», — отметили жильцы. Они пожаловались на шум и пыль от машин, которые приезжают в разгрузочную зону ТРК.

На слушаниях были и те, кто поддержал проект. Один из них сообщил, что проживает в доме на улице Чичерина, 32. Однако, по словам участников слушаний, это нежилое здание, где находится поликлиника. Также жильцы дома № 30 сообщили, что защитников проекта привезли на обсуждения на автобусах.

Слушания признали состоявшимися. Так как представитель ТРК не смог ответить на вопросы по санитарно-защитной зоне, ему дали время до 16 августа на подготовку более подробного выступления.

Фото: Вадим Архипов / 74.ru