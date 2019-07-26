УФАС завело дело на мусорный полигон в Полетаево за двукратное завышение тарифов на размещение отходов

Челябинские коммунальщики пожаловались в антимонопольную службу на завышенные тарифы полигона отходов.

Компании «Жилавтотранс» и «ПЖРЭУ Курчатовского района» сообщили о нарушениях со стороны фирмы «Полигон ТБО», которая управляет полетаевской свалкой. В апреле 2019 года ее представители уведомили коммунальщиков, что тариф на размещение отходов, которые образуются после субботников, повысился почти вдвое — до 1 тыс. 339 рублей за тонну. В конце месяца из-за неуплаты въезд на свалку машинам «Жилавтотранса» перекрыли.

В УФАС пришли к выводу, что двукратное повышение тарифов является необоснованным, а запрет на въезд машин сочли нарушением закона. В отношении ООО «Полигон ТБО» возбуждено антимонопольное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта sibkray.ru