Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
1
Эхо Москвы в Челябинске
26 июля 201915:08

УФАС завело дело на мусорный полигон в Полетаево за двукратное завышение тарифов на размещение отходов

Челябинские коммунальщики пожаловались в антимонопольную службу на завышенные тарифы полигона отходов.

Компании «Жилавтотранс» и «ПЖРЭУ Курчатовского района» сообщили о нарушениях со стороны фирмы «Полигон ТБО», которая управляет полетаевской свалкой. В апреле 2019 года ее представители уведомили коммунальщиков, что тариф на размещение отходов, которые образуются после субботников, повысился почти вдвое — до 1 тыс. 339 рублей за тонну. В конце месяца из-за неуплаты въезд на свалку машинам «Жилавтотранса» перекрыли.

В УФАС пришли к выводу, что двукратное повышение тарифов является необоснованным, а запрет на въезд машин сочли нарушением закона. В отношении ООО «Полигон ТБО» возбуждено антимонопольное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта sibkray.ru

Лента новостей

В раздел новости
1
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

новости и выпуски программ на эту тему:

26 июля 2019 14:57 В Челябинской области стартовала выставка «День поля — 2019»
26 июля 2019 14:49 В прокуратуре сообщили о противодействии челябинских промышленников экологическому надзору
26 июля 2019 14:41 «Центр коммунального сервиса» ответил УФАС по поводу вывоза отходов с субботников и из мусоропроводов
26 июля 2019 14:32 Челябинское УФАС обязало регоператора вывозить отходы после субботников и из мусоропроводов
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial