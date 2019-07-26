После аварии с автокраном в Челябинске запретили движение большегрузов в дневное время

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В Челябинске ограничили движение большегрузного транспорта.

Передвижение тяжеловесных крупногабаритных транспортных средств в Челябинске, а также погрузку и разгрузку разрешили только вечером и ночью. Такие ограничения ввели по инициативе главы региона Алексея Текслера, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

Утром в пятницу, 26 июля, на улице Дзержинского автокран МАЗ врезался в три маршрутных такси и на пешеходном переходе насмерть сбил человека. Семерым пострадавшим из микроавтобусов оказали помощь. По предварительным данным, у автокрана отказали тормоза, когда он съезжал с моста в Ленинский район.

Сотрудники ГИБДД по поручению начальника управления МВД по региону Андрея Сергеева начали проводить массовые проверки автотранспортных предприятий. Рейды касаются маршруток, большегрузов и спецтехники. Полицейские проверят, как в организациях выпускают машины на линию, проводят медосмотр водителей и контролируют техническое состояние автопарка. Деятельности должностных и юридических лиц будет дана оценка. Проверки начинаются с пятницы.