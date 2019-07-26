На Южном Урале усилили контроль за детскими палаточными лагерями после трагедии в Хабаровском крае

МЧС устроило рейды по местам летнего отдыха детей в Челябинской области.

В палаточных лагерях провели инструктажи по действиям в случае пожара и провели с детьми учения по эвакуации. Сотрудники ведомства посоветовали оформлять пути экстренного покидания лагеря с помощью люминесцентных указателей — в лесу по ним легче ориентироваться ночью. Также руководителям рекомендовали оборудовать дополнительные пожарные щиты и закупить больше огнетушителей. В целом существенных недочетов по пожарной безопасности в детских палаточных лагерях области инспекторы не обнаружили, сообщили в региональном управлении МЧС.

Массовые проверки временных мест летнего отдыха школьников в России проходят после трагедии в Хабаровском крае, которая произошла в лагере «Холдоми» в ночь на 23 июля. По предварительным данным, там загорелся портативный обогреватель в одной из палаток, что вызвало обширный пожар. Четыре ребенка погибли, еще 12 человек пострадали. В Челябинской области нагревательные приборы в палатках не используют — дети говорят, что им по ночам не холодно и в спальных мешках.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru