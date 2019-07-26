ЦИАН: самая большая квартира на вторичном рынке в Челябинске стоит 20 млн рублей

Эксперты ЦИАН составили рейтинг городов Урала, где продаются самые большие по метражу квартиры.

В список вошли пять объектов на вторичном рынке в пяти различных городах Уральского округа. Челябинск занял четвертое место — в доме на Академика Сахарова продают двухуровневый пентхаус в лофт-стиле с двумя открытыми терассами. Ранее он использовался в качестве офиса, однако владелец допускает использование объекта как жилого. Его площадь — 373 кв. метра, а стоимость — 20 млн рублей.

В топ-3 вошли квартиры в Тюмени и Екатеринбурге, а лидерство получил Сургут. Там продают 500-метровый пентхаус, на трех уровнях которого располагаются каминный зал, сауна и хамам, а также спортзал, пять санузлов, четыре балкона и лоджия. За лот просят 30 млн рублей. На пятом месте — квартира в Кургане.

Фото с сайта cheladmin.ru