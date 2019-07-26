«Центр коммунального сервиса» ответил УФАС по поводу вывоза отходов с субботников и из мусоропроводов

Регоператор ответил на претензии УФАС по обращению с коммунальными отходами.

В частности, регоператор озвучил позицию по вывозу отходов после уборки придомовой территории. Что касается обрези деревьев, листвы и уличного смета, которые остаются после субботников, то Росприроднадзор действительно квалифицирует их как коммунальные отходы. Однако обязанность по их вывозу на регоператора не возлагается, сообщили в «ЦКС» — существует соответствующий приказ минприроды России.

Работать с отходами, которые образуются в мусоропроводах, региональный оператор также не обязан: в «ЦКС» заявили, что их сфера деятельности — контейнерные площадки, к которым мусороприемные камеры не относятся. Содержание их в порядке возложено на управляющие компании.

Ранее в УФАС сообщили, что собираются завести на регоператора дела о нарушении конкуренции. В пресс-службе «Центра коммунального сервиса» сообщили, что никаких официальных документов от надзорного ведомства регоператору еще не поступало.

Фото с сайта zlatoust.info