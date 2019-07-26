Челябинское УФАС обязало регоператора вывозить отходы после субботников и из мусоропроводов

Антимонопольная служба собирается завести дела на «Центр коммунального сервиса» из-за нарушений конкуренции.

В УФАС поступили два десятка обращений от жителей на действия мусорного регоператора. По их сведениям, компания «Центр коммунального сервиса» отказывалась работать с обрезью деревьев и кустарников, листвой, уличным сметом и прочими отходами от уборки придомовых территорий. Регоператор не считает их коммунальными. Однако, поскольку этот мусор учтен в нормативах накоплений, он относится к ТКО, сделали вывод в антимонопольной службе.

Также регоператора обязали вывозить отходы из мусоропроводов и мусороприемных камер жилых домов. Ранее в «ЦКС» утверждали, что эти площадки в их сферу деятельности не входят, однако у жильцов есть право выбрать именно такой вид складирования ТКО. В УФАС собираются возбудить в отношении регоператора дела о нарушении закона о защите конкуренции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта op74.ru