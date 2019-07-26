Алексей Текслер проконтролировал строительство социальных объектов в Чебаркульском районе

Глава Челябинской области совершил рабочую поездку в Чебаркульский район.

Алексей Текслер посетил стройплощадку физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Тимирязевском. Он подчеркнул, что данный объект очень важен для местных жителей и поручил ввести его до начала нового учебного года.

«В Тимирязевском мы должны до начала учебного года завершить новый объект, стадион, это будет настоящий подарок жителям поселка, в первую очередь — детям», — заявил Алексей Текслер.

Глава минспорта региона Леонид Одер рассказал, что новый стадион строят как за счет регионального бюджета, так и на федеральные деньги. По его словам, там будет возможно проведение крупных спортивно-массовых мероприятий.

«Мы планируем открыть площадку уже 29 августа. Всего на работы потрачено 38 млн рублей. Этот стадион предназначен для занятий массовыми видами спорта, для школьников, дошкольников, жителей близлежащих домов. Учитывая, что в Тимирязевском около 5,5 тыс. жителей, стадион будет очень востребован», — прокомментировал Леонид Одер.

Также Алексей Текслер посетил школу в деревне Сарафаново, где сейчас есть проблемы с вместимостью — численность учащихся с каждым годом растет и старое здание не вмещает всех в одну смену. Глава региона заявил, что к 2021 году в поселке появится новая школа на 300 мест с дошкольным отделением.

«Я возьму на личный контроль подготовку конкурсной документации, в 2019 году, соответственно, объявляем конкурс и на следующий год строим. Школа будет большая, 300 мест, с дошкольными группами на 50 мест. Соответственно, закрываем и проблему мест в детсадах и яслях, и на долгие годы обеспечим нормальное обучение местных детей», — пояснил Алексей Текслер.

Фото с сайта gubernator74.ru

В селе Кундравы глава региона осмотрел дом культуры «Мечта» с музеем имени режиссера Сергея Герасимова. Министерству культуры Алексей Текслер дал поручение включить местный ДК в программу кинофикации федерального «Фонда кино». «Дома культуры в удаленных территориях являются центром притяжения жителей, местом, где проходят самые яркие события. Поэтому и условия тут должны быть соответствующие», — отметил Алексей Текслер.

Фото с сайта gubernator74.ru