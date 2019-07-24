Жители Челябинской области смогут проголосовать на выборах губернатора по месту нахождения

В Челябинской области стартовал прием заявлений для голосования по месту нахождения.

Это касается избирателей, которые 8 сентября будут находиться не там, где зарегистрированы. В таком случае южноуральцы смогут проголосовать на любом избирательном участке в регионе. Для этого нужно заранее подать заявление. С 24 июля по 4 сентября это можно сделать на портале госуслуг, в МФЦ или любой территориальной избирательной комиссии. А ближе к голосованию, с 28 августа по 7 сентября, — в любой участковой избирательной комиссии округа, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области.

Фото: пресс-служба избирательной комиссии Челябинской области

Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября.