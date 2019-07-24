Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
1
Эхо Москвы в Челябинске
24 июля 201915:46

Жители Челябинской области смогут проголосовать на выборах губернатора по месту нахождения

В Челябинской области стартовал прием заявлений для голосования по месту нахождения.

Это касается избирателей, которые 8 сентября будут находиться не там, где зарегистрированы. В таком случае южноуральцы смогут проголосовать на любом избирательном участке в регионе. Для этого нужно заранее подать заявление. С 24 июля по 4 сентября это можно сделать на портале госуслуг, в МФЦ или любой территориальной избирательной комиссии. А ближе к голосованию, с 28 августа по 7 сентября, — в любой участковой избирательной комиссии округа, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области.

Фото: пресс-служба избирательной комиссии Челябинской области

Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября.

Лента новостей

В раздел новости
1
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

24.07.2019 г.

Жители Челябинской области смогут проголосовать на выборах губернатора по месту нахождения

Жители Челябинской области смогут проголосовать на выборах губернатора по месту нахождения

В Челябинской области стартовал прием заявлений для голосования по месту нахождения.

новости и выпуски программ на эту тему:

24 июля 2019 17:09 Уволенную со скандалом председателя Центрального райсуда Челябинска восстановили в должности
24 июля 2019 15:59 В Челябинской области выросло количество зарегистрированных безработных
24 июля 2019 15:18 Регоператор намерен взыскивать долги за вывоз мусора с южноуральцев через суд
24 июля 2019 15:13 Литейно-механический завод в Нязепетровске планируют обеспечить дополнительными заказами
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial