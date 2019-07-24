В Челябинске прокуратура потребовала аннулировать плату за капремонт жильцам двух новостроек

Речь идет о домах № 5 по Краснопольскому проспекту и № 13 по улице Столыпина. Их жильцам регоператор начислял плату за капремонт с марта 2017 года. При этом дома являются новостройками, и на момент их включения в региональную программу капремонта закон не устанавливал срок, с которого возникает обязанность по уплате взносов.

В итоге эту дату рассчитали не совсем правильно, кроме того, регоператор производил начисления на основании постановления администрации, которое прокуратура впоследствии признала незаконным, рассказала старший помощник прокурора Челябинска Елена Алферова. 69 новостроек, в том числе по Краснопольскому проспекту и по улице Столыпина, вошли в перечень домов, где собственники квартир делают взносы на счет регоператора.

«Включение этих домов в перечень было незаконным, поскольку была нарушена процедура, установленная Жилищным кодексом — органами местного самоуправления не были приняты меры для проведения собрания собственников этих домов с уточнением, где жильцы домов хотят формировать свой фонд по оплате за капремонт: на специальном счете либо в фонде регионального оператора. Плюс ко всему, актами нашего субъекта не был установлен срок, с какого периода и когда производить начисления за капремонт после внесения этих домов в региональную программу по проведению капитального ремонта», — прокомментировала «Челябинскому эху» Елена Алферова.

После представления прокуратуры дома исключили из перечня. Некоторые жильцы обратились в суд, где постановление признали незаконным и недействующим. В октябре прошлого года также изменился закон о проведении капремонта — в него добавили уточнение о наступлении обязанности уплаты взносов. Для домов, которые ввели в эксплуатацию после утверждения региональной программы капремонта, она возникает по истечении восьми месяцев после включения в программу. Для двух домов по Краснопольскому проспекту и по Столыпина такая обязанность наступила с июля этого года. Прокуратура внесла представление руководителю фонда капремонта. Надзорное ведомство потребовало аннулировать начисленные с марта 2017 года взносы. Елена Алферова отметила, что решение касается двух домов, собственники остальных новостроек из списка также вправе добиться признания постановления незаконным и взыскать денежные средства с регоператора.

Фото с сайта cheladmin.ru