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Эхо Москвы в Челябинске
24 июля 201917:09

Уволенную со скандалом председателя Центрального райсуда Челябинска восстановили в должности

В Москве отменили решение об отставке главы Центрального районного суда Челябинска.

В среду, 24 июля, высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила жалобу Рамзии Лутфуллоевой и отменила приказ челябинской областной коллегии о ее отстранении. Теперь она снова займет пост председателя Центрального районного суда.

Полномочия Рамзии Лутфуллоевой прекратили в апреле — ее понизили до обычного судьи. Поводом называли многочисленные жалобы сотрудников инстанции на незаконные приказы, служебные злоупотребления и неэтичное поведение.

Фото с сайта ysia.ru

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