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Эхо Москвы в Челябинске
24 июля 201911:11

Потребность Челябинска в автобусах оценили в 300 штук

В Челябинске предложили организовать работу автобусов по московскому образцу.

Соответствующее заявление сделал руководитель компании «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод. В интервью 74.ru он пояснил, что в Челябинске для успешного развития транспорта необходимо ликвидировать засилье маршрутных такси. По его мнению, для этого следует дифференцировать транспортные потоки по принципу, который сейчас принят в столице.

«Я предлагал взять за образец Москву и организовать подвоз пассажиров со спальных районов до пересадочных пунктов на маршрутках, а оттуда уже чтобы муниципальный транспорт большого класса подхватывал этих пассажиров и перевозил их до мест назначения», — сказал Дмитрий Холод. Он добавил, что микроавтобусы способны быстрее и эффективнее действовать на окраинах города.

Для того, чтобы подобная система работала без сбоев, городу необходимо минимум 300 автобусов, пояснил Дмитрий Холод. В настоящее время «ОГТ» обслуживает 25 маршрутов и располагает всего 60 машинами, а даже по ныне действующим контрактам их нужно втрое больше — 176 штук. Тем временем, более 200 автобусов сейчас находятся в отстое на территории предприятия в разной степени некомплектности. О перспективах их возвращения на линии Дмитрий Холод не сообщил.

В середине июля в Челябинске объявили четыре конкурса на поставку 66 новых автобусов общей стоимостью 761 млн рублей. Новые низкопольные машины на газомоторном топливе будут оснащены Wi-Fi и USB-зарядниками, ожидается, что они начнут работать на маршрутах города осенью. Врио главы города Наталья Котова ранее допустила вероятность передачи автобусов новому транспортному предприятию.

Фото с сайта mindortrans74.ru

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