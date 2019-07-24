Челябинская область вошла в тройку регионов по заболеваемости детской астмой

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Челябинская область вошла в тройку регионов по заболеваемости детской астмой24.07.11:37
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Потребность Челябинска в автобусах оценили в 300 штук24.07.11:11
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В Счетной палате поставили под сомнение готовность челябинского аэропорта к мероприятиям саммитов ШОС и БРИКС24.07.10:10
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В Челябинске прокуратура потребовала аннулировать плату за капремонт жильцам двух новостроек24.07.10:06
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Челябинск и Магнитогорск вошли в десятку городов России, где быстрее всего получится закрыть ипотеку23.07.18:04