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Эхо Москвы в Челябинске
24 июля 201911:37

Челябинская область вошла в тройку регионов по заболеваемости детской астмой

В Роспотребнадзоре назвали регионы, в которых зафиксировали самый высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году.

Эксперты в исследовании учитывали число заболевших астмой детей до 14 лет, которым диагноз был поставлен впервые. По данным RT, cамый высокий показатель заболеваемости зафиксировали в республике Марий Эл — 783 случая на 100 тыс. детского населения.

Затем идет Челябинская область — 306 случаев. Также в пятерку регионов с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой вошли Новосибирская, Новгородская и Томская области.

В Роспотребнадзоре напомнили, что заболеваемость астмой детского населения отнесена Всемирной организацией здравоохранения к индикаторам качества среды обитания, отмечает издание.

Фото с сайта pixabay.com

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