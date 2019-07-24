В Счетной палате поставили под сомнение готовность челябинского аэропорта к мероприятиям саммитов ШОС и БРИКС

Счетная палата завершила аудит эффективности расходования бюджетных денег на реконструкцию аэропортов Домодедово и Баландино.

Проверка показала, что Росавиация ненадлежащим образом провела мероприятия по развитию авиаузлов. Результаты аудита опубликованы на сайте Счетной палаты. Там указано, что в Челябинске до сих пор нет проекта на техническое перевооружение воздушного пункта пропуска — подрядчик не получил на это заложенные средства. Также Росавиация не установила границы приаэродромных территорий, что необходимо для обеспечения безопасности полетов.

«Существуют риски, что к сроку проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году синхронизированный ввод в эксплуатацию всех производственных элементов аэропорта Баландино не будет обеспечен», — говорится в отчете контрольного ведомства.

Сейчас на территории челябинского аэропорта строится новый терминал внутренних линий, идет модернизация летного поля и его инфраструктуры. Завершить работы по госконтракту планируется до 20 декабря. В отчете СП указано, что общий показатель готовности по стоимости выполненных и принятых работ составляет всего 5,3%.

На прошлой неделе президент Владимир Путин озвучил решение о разделении мероприятий саммитов ШОС и БРИКС между Челябинском и Санкт-Петербургом. Основное событие, встреча глав государств, пройдет в северной столице.

Фото с сайта pravmin74.ru