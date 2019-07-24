В Счетной палате поставили под сомнение готовность челябинского аэропорта к мероприятиям саммитов ШОС и БРИКС

Лента новостей
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В Счетной палате поставили под сомнение готовность челябинского аэропорта к мероприятиям саммитов ШОС и БРИКС24.07.10:10
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В Челябинске прокуратура потребовала аннулировать плату за капремонт жильцам двух новостроек24.07.10:06
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Челябинск и Магнитогорск вошли в десятку городов России, где быстрее всего получится закрыть ипотеку23.07.18:04
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На избирательных участках к выборам губернатора установят более 2,5 тыс. камер видеонаблюдения23.07.16:58
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На северо-западе Челябинска начали сносить стихийный рынок перед кинотеатром «Победа»23.07.16:44