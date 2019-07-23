На избирательных участках к выборам губернатора установят более 2,5 тыс. камер видеонаблюдения

Более тысячи избирательных участков оборудуют камерами к единому дню голосования.

2 тыс. 602 IP-камеры смонтируют на 1 тыс. 250 избирательных участках. «На выборах губернатора 84% избирателей смогут проголосовать под наблюдением видеокамер. Это станет дополнительной гарантией открытости, прозрачности и гласности губернаторских выборов», — отметил председатель областного избиркома Сергей Обертас.

Камеры будут транслировать изображение в режиме онлайн на общедоступном и служебном порталах. Адрес сайта, на котором можно будет следить за голосованием, опубликуют перед выборами. Как рассказал корреспонденту «Челябинского эха» технический директор челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Игорь Петрухин, каждый избирательный участок оборудуют минимум двумя камерами.

«Камеры будут охватывать полностью все помещение. Угол обзора у каждой камеры — 120 градусов. Камеры будут полноценно снимать все действия, которые будут происходить в избирательном участке. Все камеры у нас надежно защищены от кибератак и киберугроз. В прошлом году на выборах президента были атаки, и все они были удачно отражены», — прокомментировал Игорь Петрухин.

Он добавил, что камеры продолжат работать даже в случае отключения электричества. Оборудование оснащено источниками бесперебойного питания. Информация с камер будет храниться в центре обработки данных «Ростелекома» в течение трех месяцев со дня официального подведения итогов голосования. Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября.