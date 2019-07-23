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Эхо Москвы в Челябинске
23 июля 201918:04

Челябинск и Магнитогорск вошли в десятку городов России, где быстрее всего получится закрыть ипотеку

Портал Domofond.ru выяснил, в каких городах жители быстрее всего выплатят ипотечный кредит на новостройку.

При расчете аналитики брали семью, где два человека работают и получают среднюю зарплату в регионе по данным Росстата. При этом допускается, что на погашение кредита на покупку 38-метровой квартиры в новостройке по средней ставке 10,6% будет уходить половина совокупного дохода, а на первоначальный взнос они копили два года.

С учетом этих условий быстрее всего погасить ипотеку получится в Нижневартовске — там расплатиться получится менее, чем за полгода и с переплатой менее 10 тыс. рублей. На втором месте Тюмень — там потребуется уже десять месяцев. Замыкает верхнюю тройку Магнитогорск: при совокупном доходе в 71 тыс. рублей квартиру стоимостью 1,2 млн рублей можно получить в собственность менее чем за год.

Также в числе городов-лидеров — Сургут, Нижний Тагил, Кемерово, Череповец, Красноярск и Тольятти. Челябинск занял восьмое место в топ-10: принятая за образец квартира будет стоить на 300 тыс. рублей дороже, чем в Магнитогорске, и погашать ипотеку придется вдвое дольше — 20 месяцев.

Самые длительные сроки выплаты жилищного кредита при учете средней зарплаты — в Москве и Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Крыму и Казани. Абсолютным антилидером в этом плане является Сочи: при средней зарплате в 34 тыс. рублей погашать ипотеку там предстоит 29 лет, при этом переплата составит 8,4 млн рублей — вдвое больше стоимости самой квартиры.

Фото с сайта konkurent.ru

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