Челябинск и Магнитогорск вошли в десятку городов России, где быстрее всего получится закрыть ипотеку

Лента новостей
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Челябинск и Магнитогорск вошли в десятку городов России, где быстрее всего получится закрыть ипотеку23.07.18:04
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На избирательных участках к выборам губернатора установят более 2,5 тыс. камер видеонаблюдения23.07.16:58
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На северо-западе Челябинска начали сносить стихийный рынок перед кинотеатром «Победа»23.07.16:44
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Директора дорожной фирмы на Южном Урале будут судить за уклонение от уплаты налогов на 78 млн рублей23.07.15:51
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На горном участке трассы М5 ввели реверсивное движение до конца сентября23.07.15:42