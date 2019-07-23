Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
1
Эхо Москвы в Челябинске
23 июля 201918:04

Челябинск и Магнитогорск вошли в десятку городов России, где быстрее всего получится закрыть ипотеку

Портал Domofond.ru выяснил, в каких городах жители быстрее всего выплатят ипотечный кредит на новостройку.

При расчете аналитики брали семью, где два человека работают и получают среднюю зарплату в регионе по данным Росстата. При этом допускается, что на погашение кредита на покупку 38-метровой квартиры в новостройке по средней ставке 10,6% будет уходить половина совокупного дохода, а на первоначальный взнос они копили два года.

С учетом этих условий быстрее всего погасить ипотеку получится в Нижневартовске — там расплатиться получится менее, чем за полгода и с переплатой менее 10 тыс. рублей. На втором месте Тюмень — там потребуется уже десять месяцев. Замыкает верхнюю тройку Магнитогорск: при совокупном доходе в 71 тыс. рублей квартиру стоимостью 1,2 млн рублей можно получить в собственность менее чем за год.

Также в числе городов-лидеров — Сургут, Нижний Тагил, Кемерово, Череповец, Красноярск и Тольятти. Челябинск занял восьмое место в топ-10: принятая за образец квартира будет стоить на 300 тыс. рублей дороже, чем в Магнитогорске, и погашать ипотеку придется вдвое дольше — 20 месяцев.

Самые длительные сроки выплаты жилищного кредита при учете средней зарплаты — в Москве и Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Крыму и Казани. Абсолютным антилидером в этом плане является Сочи: при средней зарплате в 34 тыс. рублей погашать ипотеку там предстоит 29 лет, при этом переплата составит 8,4 млн рублей — вдвое больше стоимости самой квартиры.

Фото с сайта konkurent.ru

Лента новостей

В раздел новости
1
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

новости и выпуски программ на эту тему:

24 июля 2019 17:09 Уволенную со скандалом председателя Центрального райсуда Челябинска восстановили в должности
24 июля 2019 15:59 В Челябинской области выросло количество зарегистрированных безработных
24 июля 2019 15:46 Жители Челябинской области смогут проголосовать на выборах губернатора по месту нахождения
24 июля 2019 15:18 Регоператор намерен взыскивать долги за вывоз мусора с южноуральцев через суд
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial